Венгрия выступила против использования Европейского фонда мира для вооружения Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Йемена, что Будапешт не одобрит использование Евросоюзом €500 млн из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия на Украину до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в украинском списке «международных спонсоров войны». Трансляцию вел телеканал М1.

Дипломат также выразил уверенность в том, что власти Украины хорошо осведомлены, что выдвинутые в адрес OTP претензии не имеют под собой никаких оснований. При этом Киев все же отказывается убрать венгерский банк из черного списка.

«Пока они этого не сделают, мы будем придерживаться своей позиции, никакие поставки оружия не будут финансироваться из Европейского фонда мира», — сказал Сийярто.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал

украинскую армию.