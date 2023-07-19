Рейтинг одобрения Риши Сунака рухнул до 25%

Большинство граждан Великобритании негативно оценивают работу премьер-министра королевства Риши Сунака, передает Bloomberg. По опросу YouGov, данной точки зрения придерживаются 65% респондентов.

Согласно исследованию, положительно относятся к действиям премьера Великобритании лишь 25% опрошенных — это на 6% меньше, чем в мае 2023 года. Что касается количества недовольных, то оно выросло на 5% по сравнению с опросом двухмесячной давности.

YouGov отмечает, что рейтинг Сунака составил отрицательное значение в 40% — самый низкий показатель за все его премьерство. При этом правящая Консервативная партия имеет рейтинг в минус 56%.

«Поскольку в следующем году вероятны всеобщие выборы, рекордно низкий рейтинг Сунака подчеркивает трудности, с которыми он сталкивается, пытаясь восстановить авторитет своей Консервативной партии среди британской общественности», — говорится в материале.

Ранее правительства США и Великобритании получили самый низкий рейтинг доверия в G7.