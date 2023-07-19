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В Совфеде уличили Украину в героизации авторов Волынской резни

Сенатор Карасин заявил, что Киев нагло затушевывает геноцид во время Волынской резни

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

События Волынской резни, которым в этом году исполняется 80 лет, показали звериный облик украинского нацизма, считает глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он отметил, что руководство Украины пытается оправдать массовое убийство тысяч людей на Волыни во время Второй мировой войны.

«Погибли десятки тысяч поляков, евреев, чехов, украинцев, русских. Нынешний режим в Киеве нагло затушевывает геноцид, оправдывает его, занимается героизацией палачей. Ветераны погромов и убийств по своему положению приравнены к фронтовикам Великой Отечественной войны. А мы помним, что в рядах Красной армии сражались миллионы украинцев, более двух тысяч из них удостоены звания Героев Советского Союза», — написал Карасин.

Он также добавил, что власти Украины ведут преступную линию на «забвение героизма и пропаганду неонацизма». Карасин подчеркнул, что подобные шаги Киева требуют реакции международного сообщества.

В 1942-1943 годах украинские националисты уничтожили десятки тысяч поляков, напав на Камень-Каширский в Волынской области. В 2016 году Сейм Польши принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал украинского лидера Владимира Зеленского позором еврейского народа.

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