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В Кремле отреагировали на возможную подготовку США санкций в отношении Киргизии

Песков назвал Киргизию близким союзником России, которым Москва дорожит

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал информацию о том, что США, возможно, готовят санкции в отношении Киргизии за торговлю с Российской Федерацией.

Представитель Кремля назвал Киргизию близким союзником России и подчеркнул, что Москва намерена развивать отношения с Бишкеком, которыми она дорожит.

«Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии. Мы намерены дальше развивать наши отношения с Киргизией и также все форматы нашей совместной работы», — сказал он.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты на этой неделе планируют ввести меры экономического воздействия в отношении Киргизии из-за поставок в РФ санкционных товаров. Издание напомнило, что ранее некоторые компании, которых обвинили в нарушении санкций, подпадали под ограничения или были включены в «черный список».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что Индия покупает у России «много» нефти за большие деньги и не присоединяется к антироссийским санкциям.

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