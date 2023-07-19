В Кремле прокомментировали ситуацию с ордером МУС в отношении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с ордером МУС в преддверии саммита БРИКС, что «в этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

«Никто никому ничего понять не давал. В этом мире всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства», — сказал он.

До саммита стран БРИКС, который в этом году пройдет в Йоханнесбурге, остается чуть больше месяца. На мероприятие приглашен российский президент Владимир Путин, ордер на чей арест ранее выдал Международный уголовный суд. Претория как могла пыталась избежать сложного положения, то предлагая перенести саммит в Китай, то приглашая главу российского МИД Сергея Лаврова вместо Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уверен, что арест президента РФ «означает войну». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 июля представитель вице-президента ЮАР проинформировал, что глава государства Сирил Рамафоса ведет обсуждение ситуации, связанной с Международным уголовным судом (МУС), в преддверии саммита БРИКС напрямую с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».