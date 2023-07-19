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Президент Бразилии заявил, что со временем конфликт на Украине закончится

Президент Бразилии Лула да Силва: мир начинает уставать от конфликта на Украине

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил журналистам в Брюсселе, что разные страны начали уставать от конфликта на Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.

По мнению бразильского лидера со временем конфликт завершится, наступит мир, который удастся заключить благодаря усилиям посредников.

«Мир начинает уставать. Наступит момент, когда наступит мир. Тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной», — считает он.

В июне Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно учитывать интересы обоих государств.

24 февраля 2022 года президент России Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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