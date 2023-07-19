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США отказались финансировать институт вирусологии в китайском Ухане

Bloomberg: США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии из-за проблем c безопасностью

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Thomas Peter/Reuters

США прекратили финансировать Уханьский институт вирусологии из-за проблем c биологической безопасностью, сообщает агентство Bloomberg.

«Проверка Минздрава США выявила нарушения протоколов биологической безопасности и несоблюдение правил и норм, установленных правительством США», — указано в сообщении.

В документах проверочной комиссии также указано, что власти Китая и руководство института якобы пытались скрыть реальное положение дел в лабораториях. Теперь Уханьский институт вирусологии не сможет сотрудничать с профильными американскими учреждениями и пользоваться услугами посредничества со стороны США.

Агентство отмечает, что на проведение исследований США выделили институту более $1 млрд с 2014 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведданных о COVID-19.

Ранее в США опубликовали расследование о происхождении SARS-CoV-2.

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