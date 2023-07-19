Депутат всех восьми созывов Думы рассказал, устал ли от работы в парламенте

Французские парламентарии, которые жалуются на усталость из-за многочасовых рабочих сессий в законодательном органе, должны уйти в отставку, считает глава комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам российского парламентария, который избирался во все восемь созывов Думы и в целом участвует в законодательной деятельности с 1990 года, он никакой усталости не испытывает.

«За 32 года парламентской деятельности я шесть раз был избран по одномандатному округу и никогда не уставал. Об усталости говорит только тот, кто, возможно, устал от безделья. У нас комитет выездной, только прилетели недавно с Чукотки, там отработали неделю. Объехали много, встречались с людьми, были в тундре, везде», — отметил Харитонов.

Он также добавил, что депутат несет ответственность перед своими избирателями. Харитонов подчеркнул, что если парламентарии заявляют об усталости, то непонятно, для чего они шли на выборы.

«Это проще положить мандат на стол — и свободен, домой», — подчеркнул депутат Госдумы.

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