Министр экономики Германии обвинил Индию в получении выгоды из санкций против РФ

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек обратил внимание на то, что Индия покупает у России «много» нефти за большие деньги и не присоединяется к антироссийским санкциям. Об этом сообщает NTV.

«Она (Индия. — «Газета.Ru») покупает у России много нефти за небольшие деньги. Отношения [Германии] с Индией важны, но в то же время сложны», — сказал он.

По словам Хабека, ему «достаточно трудно» понять, почему Индия проявляет сдержанность по отношению к России.

До этого РИА Новости со ссылкой на расчеты по данным Минпромторга Дели передавали, что Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии. Из них следует, что за январь-май 2023 года объем двусторонней торговли увеличился в 3,8 раза и достиг рекордных $27,1 млрд.

Индия закупила российских товаров на сумму $26,5 млрд, за рассматриваемый период показатель вырос в 3,9 раза. Россия нарастила закупки в 2,6 раза, до $639 млн.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.