В Грузии назвали шантажом требования Украины по Саакашвили

В Киеве пытаются поставить на кон грузинско-украинские отношения в ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает председатель комитета парламента республики по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе, передает грузинский «Первый канал». Так он отреагировал на призыв главы фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамия к помилованию политика.

«Все это означает своего рода политический шантаж. Нельзя так грубо относиться к заявлению президента [Грузии Саломе Зурабишвили о помиловании Саакашвили] — «Нет и никогда». Несмотря на такую позицию, шантажировать и уравновешивать Саакашвили, ставя на карту грузино-украинские отношения. Кто ставит эти отношения в противовес, тот враг грузино-украинских отношений и инициатор порчи этих отношений», — отметил Сарджевеладзе.

Он также добавил, что украинские политики пытаются подорвать имидж Грузии, чтобы продвинуть нужное им решение. Сарджевеладзе подчеркнул, что они готовы пожертвовать грузино-украинскими отношениями.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.