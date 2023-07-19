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В Болгарии задержали мужчину, угрожавшего убийством министру обороны

Полиция Болгарии задержала мужчину за угрозу убить министра обороны из-за Украины

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Depositphotos

Правоохранительные органы Болгарии отчитались о задержании 39-летнего мужчины из-за предполагаемых угроз убийством нового министра обороны страны Тодора Тагарева, пишет Euractiv. По информации портала, соответствующие обещания задержанный озвучил в социальных сетях.

«4 июля обвиняемый угрожал убить министра, отправив ему сообщение в его личном профиле в социальной сети <…> этот человек угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по конфликту на Украине. В ходе следствия было установлено, что профиль в социальной сети, с которого рассылалась угроза, был создан и использован обвиняемым Г.Д. Мужчина задержан на 72 часа по постановлению прокуратуры», — говорится в сообщении.

Как отмечает Euractiv, Тагарев поддерживает предоставление военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, занимая проевропейскую позицию в этом вопросе по сравнению со своим предшественником. В частности, новый министр обороны Болгарии высказывался в пользу отправки тяжелых вооружений Киеву.

Ранее в Болгарии поддержали отправку кассетных бомб США Украине.

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