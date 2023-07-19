Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД России вновь опровергли слухи о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

Захарова заявила, что фейк о переговорах Лаврова с США продолжает распространяться

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейк о переговорах главы ведомства Сергея Лаврова с бывшими чиновниками госдепа США по Украине продолжает распространяться, сообщает ТАСС.

«Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, договоренностям с Украиной Лавров не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально. И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того, чтобы и раскачать в том числе нас изнутри», — заявила Захарова.

Речь идет о сообщении западных СМИ о том, что Лавров и бывшие американские чиновники якобы встречались в апреле 2023 года, чтобы заложить основу для дальнейших переговоров о завершении конфликта на Украине.

Ранее Захарова также заявляла, что информация о тайных переговорах Лаврова и бывших американских чиновников по Украине в апреле является фейком.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях