В МИД России вновь опровергли слухи о переговорах Лаврова с экс-чиновниками США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейк о переговорах главы ведомства Сергея Лаврова с бывшими чиновниками госдепа США по Украине продолжает распространяться, сообщает ТАСС.

«Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, договоренностям с Украиной Лавров не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально. И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того, чтобы и раскачать в том числе нас изнутри», — заявила Захарова.

Речь идет о сообщении западных СМИ о том, что Лавров и бывшие американские чиновники якобы встречались в апреле 2023 года, чтобы заложить основу для дальнейших переговоров о завершении конфликта на Украине.

Ранее Захарова также заявляла, что информация о тайных переговорах Лаврова и бывших американских чиновников по Украине в апреле является фейком.

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