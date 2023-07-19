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Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине

Посол РФ Нечаев заявил о пересечении ФРГ «красных линий» из-за поставок оружия Украине

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Global Look Press

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью «Ленте.ру», что Германия многократно пересекала «красные линии», передавая Украине вооружение.

По его словам, Берлин поставляет Киеву большое количество боеприпасов, системы противовоздушной обороны (ПВО), самоходные гаубицы и танки Leopard. Кроме того, германская сторона оперативно заменяет свои танки, подбитые в ходе конфликта, чтобы украинское контрнаступление прошло успешно.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Нечаев высказал мнение, что «горячие головы» в Германии все еще мечтают об успешном продвижении украинского наступления, однако их надежда «постепенно тает».

Также российский посол рассказал, что Германия не вступает в «истребительную коалицию» по двум причинам: у страны нет требуемых Киевом американских самолетов-истребителей F-16; также германские власти осознают риски, связанные с применением западных боевых самолетов в ходе конфликта на Украине.

«Что касается поставок дальнобойных ракет, то пока эту нишу инициативно заполняют британцы и французы», — добавил Нечаев.

На прошлой неделе представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил, что за возможное применение кассетных боеприпасов при помощи немецких орудий несет ответственность Киев, а не Берлин.

Военный подчеркнул, что у Украины нет немецкого оружия, но есть украинское оружие немецкого происхождения, что является совсем иным обстоятельством.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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