Сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать правду о погибших и раненых в результате украинских обстрелов детях, сообщает РИА Новости.

По словам Никоноровой, раньше со стороны ООН и Запада наблюдалась полная ангажированность и покрывательство действий Украины. Сейчас же, считает сенатор, «в сознании Запада уже проклевываются первые ростки». Так, недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы.

Сенатор подчеркнула, что таких случаев гораздо больше, потому что украинская армия ведет прицельный огонь по уничтожению социальных объектов: школ, больниц, рынков, магазинов, кинотеатров, театров.

Никонорова считает, в ООН и на Западе уже не в состоянии скрывать правду о пострадавших детях и уничтоженных социальных объектах. И ранее применявшиеся манипуляции общественным сознанием уже на приносят желаемого эффекта. Поэтому, сказала сенатор, необходимо продолжать дальнейшую работу по сбору данных о преступлениях украинской стороны.

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