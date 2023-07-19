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Сенатор от ДНР заявила, что ООН уже не может умалчивать о гибели детей от обстрелов ВСУ

Сенатор Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать гибель детей при обстрелах ВСУ

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Сергей Батурин/РИА Новости

Сенатор от ДНР, член парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Наталья Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать правду о погибших и раненых в результате украинских обстрелов детях, сообщает РИА Новости.

По словам Никоноровой, раньше со стороны ООН и Запада наблюдалась полная ангажированность и покрывательство действий Украины. Сейчас же, считает сенатор, «в сознании Запада уже проклевываются первые ростки». Так, недавно вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы.

Сенатор подчеркнула, что таких случаев гораздо больше, потому что украинская армия ведет прицельный огонь по уничтожению социальных объектов: школ, больниц, рынков, магазинов, кинотеатров, театров.

Никонорова считает, в ООН и на Западе уже не в состоянии скрывать правду о пострадавших детях и уничтоженных социальных объектах. И ранее применявшиеся манипуляции общественным сознанием уже на приносят желаемого эффекта. Поэтому, сказала сенатор, необходимо продолжать дальнейшую работу по сбору данных о преступлениях украинской стороны.

Ранее сообщалось, что в городе Пологи Запорожской области после обстрела украинской армией телевышки, расположенной в Токмаке, начались проблемы с подачей электричества и работой мобильной связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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