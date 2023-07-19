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Десантис после будущей победы на выборах пообещал агрессивнее давить на Россию

Десантис: после победы на выборах я буду агрессивнее давить на энергосектор и экспорт РФ

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Lynne Sladky/AP

Губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис, который баллотируется на выборах президента США, заявил, что в случае своего избрания в 2024 году он намерен предпринять более агрессивные действия в отношении российского энергетического сектора и экспорта из России. Об этом Десантис сказал в интервью телеканалу CNN.

По словам политика, он будет использовать по отношению к Москве «некоторые рычаги давления». Он собирается действовать «гораздо более агрессивно» в отношении российских энергетики и экспорта.

Десантис намерен добиться такого положения, при котором европейские страны зависели в этих сферах от США, а не от России. Кроме того, он дал обещание достигнуть такого устойчивого решения украинского конфликта, которое бы не поощряло Москву за начало специальной военной операции (СВО).

Ранее кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что, будучи главой государства, не стал бы идти на шаги, которые способствуют обострению конфликта на Украине. По его словам, это касается решения Белого дома об отправке Киеву кассетных боеприпасов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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