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Bloomberg сообщил о призывах ЕС к Аргентине не присоединяться к БРИКС

Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не присоединяться во время СВО к БРИКС

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Rodrigo Abd/AP

Европейский Союз пытается убедить Аргентину не входить в БРИКС во время продолжающегося конфликта на Украине, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Из-за разногласий по Украине лидеры ЕС и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) долго не могли согласовать декларацию по итогам саммита в Брюсселе. Среди государств — участников СЕЛАК против осуждения действий России на Украине проголосовала Никарагуа, Венесуэла в голосовании участвовать отказалась, а Боливия, Куба и Сальвадор предпочли воздержаться.

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также выступил против принятия резких антироссийских формулировок.

В свою очередь, сообщается в материале, Евросоюз призвал Аргентину не предпринимать шагов по вступлению в БРИКС, так как это, по мнению Брюсселя, пошлет «неверный сигнал» России.

Ранее сообщалось, что председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза и СЕЛАК, что по итогам мероприятия не было согласовано итоговое заявление по причине разногласий из-за украинского вопроса.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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