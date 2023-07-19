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В Токио назвали возможное переизбрание Трампа «катастрофой» для Украины и Зеленского

Японский журналист Сайто: переизбрание Трампа станет катастрофой для Украины и Зеленского

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Reuters

Японский журналист Акира Сайто заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США обернется катастрофой для Украины и ее главы Владимира Зеленского. Об этом Сайто написал в статье для издания Wedge Infinity.

По мнению журналиста, в случае переизбрания Трампа Киев быстро окажется в сложной ситуации. Сайто считает, что при этом положение Зеленского окажется под угрозой.

Журналист особо подчеркнул, что между Трампом и Зеленским сложились не очень хорошие отношения.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.

Трамп отметил, что попросит Европу возместить США расходы, чтобы восстановить запасы вооружений, которые были отправлены украинской стороне.

Он подчеркнул, что Вашингтон потратил на помощь Украине около $200 млрд, а Европа лишь малую часть от этой суммы.

По мнению Трампа, администрация Байдена стала причиной сложившейся в армии опасной ситуации, когда ВС США не хватает добровольцев, а сам Байден говорит о нехватке вооружения.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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