Захарова обвинила власти Германии в национальной сегрегации блокадников Ленинграда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Германии, отказывая жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения в выплатах компенсаций, погружаются в новую пучину националистической преисподней. Об этом сообщает «Российская газета».

Дипломат подчеркнула, что декларируемое Берлином стремление к покаянию перед жертвами Второй мировой войны на деле оборачивается сегрегацией и расовой дискриминацией. Так, спустя 80 лет в Германии решили, что кто-то из очень немногих оставшихся в живых ветеранов более достоин, чем другие, потому что в его жилах течет кровь с иными генетическими характеристиками. Захарова назвала подобное отношение к людям самой питательная средой для реинкарнации нацизма и фашизма.

Она подчеркнула, что подвергая блокадников Ленинграда сегрегации по национальному признаку, Берлин одновременно платит ветеранам вермахта и даже членам карательных подразделений СС. Захарова отметила, что Германия платит коллаборационистам, выдававших евреев и партизан, но отказывается платить компенсации пережившим блокаду ленинградцам.

По словам Захаровой, власти Германии не желая выплачивать компенсации блокадникам-ленинградцам нееврейского происхождения и унижая их сегрегацией, стремительно погружаются в новую пучину националистической преисподней.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности «вопиющей несправедливостью».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.