Ермак и Салливан обсудили по телефону итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, во время которого были обсуждены итоги прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского чиновника, он проинформировал Салливана об актуальной ситуации в зоне боевых действий. Собеседники подвели итоги саммита НАТО, состоявшегося на прошлой неделе в столице Литвы. Ермак высоко оценил согласование на полях саммита Совместной декларации о поддержке Киева, предусматривающую обязательства по безопасности в отношении Украины, и которую поддержали государства «Большой семерки» и девять других стран.

Стороны обменялись мнениями о начале переговоров по заключению в рамках этой декларации двусторонних меморандумов о взаимопонимании относительно обязательств по Украине.

Ермак сообщил Салливану о ходе подготовки к новой встрече, которая должна продолжить консультации «по ключевым принципам мира», состоявшиеся в июне в Копенгагене.

Ранее Ермак сообщил, что в общей сложности десять государств присоединились к декларации стран «Большой семерки» (G7) по поддержке республики.

Он уточнил, что речь идет о Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Чехии, Финляндии, Исландии, Бельгии, Португалии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.