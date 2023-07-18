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В МИД РФ заявили, что у ООН еще есть время для нормализации российского сельхозэкспорта

МИД: у Секретариата ООН есть 90 дней на нормализацию сельхозэкспорта из России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

МИД России опубликовал сообщение, в котором говорится, что у Секретариата ООН еще есть 90 дней для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта в соответствии с меморандумом, подписанным организацией с Россией. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте дипведомства.

«Согласно пункту 6 меморандума [Россия — ООН], соглашение «будет действовать в течение 3 лет», а в случае намерения одной из сторон (России или ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за 3 месяца. Таким образом, у Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта», — сказано в материале.

Там указали, что за эти 90 дней генсек ООН Антониу Гутерриш планировал восстановить дочерней структуре Россельхозбанка доступ к системе SWIFT.

Как до этого стало известно, Гутерриш заявил, что в письме, адресованном президенту России Владимиру Путину, он сообщал о достижении договоренности по подключению «дочки» Россельхозбанка к SWIFT.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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