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МИД России обвинил генсека ООН в нарушении законов дипломатической переписки

МИД РФ: генсек ООН нарушил законы дипломатической переписки обнародованием письма Путину

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России отреагировало на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш «фактически обнародовал» личное послание российскому президенту Владимиру Путину и, таким образом, нарушил «все законы» дипломатической переписки. Об этом говорится на сайте министерства.

Там отметили, что в последний день «работы черноморской инициативы» Гутерриш выступил с пресс-релизом, в котором он «вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически обнародовал свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина».

В дипведомстве добавили, что с предыдущим апрельским посланием, касающемся аммиакопровода «ТольяттиОдесса», «случилось то же самое».

До этого генеральный секретарь ООН заявил, что в письме, адресованном президенту России, он сообщал о достижении договоренности по подключению «дочки» Россельхозбанка к SWIFT.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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