Трамп хочет потребовать у Европы возмещения помощи Киеву

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что попросит Европу возместить США расходы, чтобы восстановить запасы вооружений, которые были отправлены украинской стороне.

«Они должны делать это уже сейчас, но (президент США) Джо Байден слишком слаб, его не уважают», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Вашингтон потратил на помощь Украине около $200 млрд, а Европа лишь малую часть от этой суммы.

По мнению Трамп, администрация Байдена стала причиной сложившейся в армии опасной ситуации, когда ВС США не хватает добровольцев, а сам Байден говорит о нехватке вооружения.

До этого Трампа рассказал, как в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется мирного соглашения между Россией и Украиной в течение 24 часов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Минфин США расширил санкции против России.