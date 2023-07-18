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Турция может отказаться сопровождать суда с украинским зерном

Bloomberg: Анкара вряд ли поддержит идеи Киева о сопровождении судов после окончания сделки

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Andrew Kravchenko/AP

Основной задачей Украины после окончания зерновой сделки может стать попытка получить поддержку Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли поддержит такое предложение и не станет рисковать. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрия Скорнякова, основная задача для Украины в текущий момент заключается в том, чтобы получить поддержку Турции.

Источник агентства подчеркнул, что для Анкары это будет большим риском, а страна не будет подвергать свои корабли опасности. Скорее всего Турция сконцентрируется на «возобновлении сделки при участии России».

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия Российской Федерации.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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