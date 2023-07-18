В США заявили, что обсуждают с Украиной зерновую сделку

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с киевскими властями предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Зеленский направил предложение ООН, мы обсуждаем его с украинскими коллегами и собираемся сделать все, чтобы помочь Украине найти решение по восстановлению поставок зерна», —заявил Миллер.

Он подчеркнул, что американская сторона с союзникам, в том числе из Евросоюза, обсуждают другие идеи по сельскохозяйственному экспорту с Украины, но все альтернативные варианты далеки от идеала.

До этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга заявил, что Антониу Гутерриш изучит все возможные варианты обеспечить экспорт сельскохозяйственных товаров из России и с Украины.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.