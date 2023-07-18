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Полянский назвал цели Запада в СВО

Дипломат Полянский назвал целью Запада предотвращение возрождения РФ как мировой державы

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Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал целью Запада в СВО стравливание братских русского и украинского народа, а также предотвращение возрождения России как мировой державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Минимальной целью Запада дипломат назвал оттягивание рождения нового многополярного мира.

«Избавиться от старого списанного оружия на Украине, испытать там по возможности новые его образцы, а также выбить деньги у налогоплательщиков на переоснащение собственных армий», — добавил Полянский.

Ранее Полянский предположил причастность британских спецслужб к атаке на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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Операция на Украине
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