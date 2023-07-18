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Лавров связал неудачи палестино-израильского урегулирования с действиями США

Лавров: неудачи ближневосточного урегулирования вызваны монополизацией посредничества США

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что неудачи урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем связаны с тем, что США ведут многолетнюю линию на «монополизацию» посреднических функций. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что Лавров встретился с главами дипмиссий Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Кувейта, Ливана, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и представителем Лиги арабских государств.

«С российской стороны было также указано, что «порочный круг» насилия, из которого не удается вывести палестино-израильский конфликт, во многом является следствием многолетней линии Вашингтона на «монополизацию» посреднических функций и его незаинтересованности в плодотворной многосторонней работе в сфере БВУ (ближневосточного урегулирования. — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении, где уточняется, что США под «надуманными предлогами» заблокировали деятельность квартета посредников в составе России, США, ЕС и ООН.

В апреле Лавров также говорил, что Соединенные Штаты претендуют на роль единоличного спонсора урегулирования в регионе Ближнего Востока, несмотря на утрату нейтральности и непредвзятости.

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