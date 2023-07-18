В МИД Украины оценили экспорт продовольствия по земле

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт украинского продовольствия через Европу по земле и речными маршрутами не может заменить поставки через Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, даже если будут проложены маршруты поставок украинского продовольствия по земле и по рекам через Европу, то они не смогут компенсировать отсутствие поставок через порты и Черное море.

Он подчеркнул, что успел пообщаться с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Они обсудили различные вариации экспорта продовольствия.

До этого американское государственное агентство по международному развитию USAID сообщило, что США выделят агросектору Украины $250 млн после выхода РФ из зерновой сделки.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.