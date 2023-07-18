Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины оценили экспорт продовольствия по земле

МИД Украины: экспорт украинского продовольствия по земле не заменит морской путь

close
100%
Seth Perlman/AP

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт украинского продовольствия через Европу по земле и речными маршрутами не может заменить поставки через Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, даже если будут проложены маршруты поставок украинского продовольствия по земле и по рекам через Европу, то они не смогут компенсировать отсутствие поставок через порты и Черное море.

Он подчеркнул, что успел пообщаться с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем. Они обсудили различные вариации экспорта продовольствия.

До этого американское государственное агентство по международному развитию USAID сообщило, что США выделят агросектору Украины $250 млн после выхода РФ из зерновой сделки. 

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

16 июля 2023 года миссия России в ООН заявила о выходе из зерновой сделки. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что прекращение зерновой сделки нельзя компенсировать поставками по суше.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях