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На саммите ЕС — СЕЛАК не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

Мишель: саммит ЕС — СЕЛАК не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине

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Global Look Press

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции саммита Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), что по итогам мероприятия не было согласовано итоговое заявление по причине разногласий из-за украинского вопроса. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению. Но этот саммит стал огромным успехом, 60 государств смогли договориться по всем пунктам итогового заявления, и лишь одна страна отказалась утвердить один параграф... Но ЕС неизменно выступает в защиту интересов Украины на всех саммитах без исключения и будет продолжать это делать», — сказал председатель Евросовета.

До этого испанская газета La Vanguardia писала, что Мишель передумал приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств. При этом Зеленский настаивал на приглашении на эту первую за восемь лет встречу на высшем уровне.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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