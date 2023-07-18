В ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны

Президент ЮАР Рамафоса сравнил возможный арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в Претории с объявлением войны России. Документ с таким заявлением политик направил в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг, передает News24.

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», — заявил Рамафоса под присягой. Изначально президент ЮАР требовал, чтобы его показания были засекречены, однако суд постановил обнародовать их.

30 июня президент ЮАР предоставил суду конфиденциальную информацию по ордеру МУС на арест Путина.

17 марта 2022 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.