Вице-премьер РФ назвал предварительную стоимость восстановления Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«По дополнительным объемам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд [рублей]», — сказал вице-премьер.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.