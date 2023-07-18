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В ЕС хотят получить ордер МУС на арест Лукашенко

Комитет Европарламента призвал ЕС добиваться ордера МУС на арест Лукашенко

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Комитет по иностранным делам Европарламента утвердил во вторник доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕП утверждают, что Минск несет ответственность за нанесенный ущерб и совершенные на Украине преступления, включая роль режима в нелегальном вывозе из зоны боевых действий детей.

Доклад Европарламента призывает принять необходимые меры, чтобы запустить уголовное преследование политических и военных лидеров Белоруссии.

Там подчеркнули, что хотят получить для президента республики Александра Лукашенко ордер МУС на арест аналогичный тому, что ранее был выдан в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

До этого представитель вице-президента ЮАР проинформировал, что глава государства Сирил Рамафоса ведет обсуждение ситуации, связанной с Международным уголовным судом (МУС), в преддверии саммита БРИКС напрямую с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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