Трамп заявил, что ожидает ареста по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский Минюст дал ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, он ожидает обвинений в свой адрес и ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

«Джек Смит, прокурор Минюста..., отправил письмо, утверждая, что я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января, и дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение», — написал Трамп.

6 июля сообщалось, что ФБР запросило разрешение на обыск поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго летом 2022 года, в частности, из-за действий личного помощника политика Уолта Наута. По информации ведомства, за несколько дней до визита американских следователей из Минюста, он вывез из дома десятки коробок, предположительно, с секретными документами.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал 4 апреля, день, когда ему были предъявлены обвинения в суде Нью-Йорка по делу о финансовом подлоге, «лучшим в истории».

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест. Политик в ходе судебного заседания отверг все выдвинутые против него обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, финансовые документы о которых он якобы подделал. Белый дом заявил, что готов к возможным беспорядкам из-за преследования экс-главы государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскрыл причину хранения секретных документов у себя дома.