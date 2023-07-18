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Видеосервис Wink могут оштрафовать за показ сцен с ЛГБТ детям

На видеосервис Wink составили протокол за показ сцен с ЛГБТ несовершеннолетним

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Wikimedia Commons

Видеосервис Wink могут оштрафовать за показ сцен с ЛГБТ несовершеннолетним — соответствующий протокол составлен на компанию-собственника Wink ООО «Рестрим Медиа» и зарегистрирован 17 июля, сообщает ТАСС.

Уточняется, что дата рассмотрения протокола пока не назначена. Штраф за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений либо информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, предусматривает наказание в виде штрафа до 4 млн рублей, при этом юридическим лицам может грозить приостановление деятельности.

Ранее сервис IVI оштрафовали на миллион рублей из-за нетрадиционной ориентации персонажа в «Идеальных незнакомцах».

Всего за распространение фильмов, содержащих информацию, демонстрирующую ЛГБТ, со знаком «16+» Роскомнадзор составил уже не менее 32 административных протоколов. Протоколы составлены в отношении юридических лиц — владельцев онлайн-сервисов Movix, Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Wink, Okko, PREMIER, Мегафон ТВ, START, Кинопоиск, More.tv, Ivi, Билайн ТВ, а также в отношении должностных лиц Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Wink, Okko, PREMIER, Мегафон ТВ, START, Кинопоиск, More.tv, Ivi, Билайн ТВ.

Ранее православные активисты потребовали запретить показ «Ведьмака» в России из-за ЛГБТ-сцен.

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