Зампостпреда РФ при ООН высказался о терактах Киева

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН заявил, что организуемые Украиной теракты направлены на отвлечение внимания от провала на саммите НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы отвлечь население от этой неутешительной реальности, а также от провала на недавнем саммите НАТО, режим Зеленского предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции, свойственные для международных террористов», — сказал Полянский.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.