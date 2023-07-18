Лавров поговорил с главой МИД Ирана после ситуации с российским послом

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом 18 июля после ситуации с вызовом российского посла в Тегеране Алексея Дедова. Об этом говорится на сайте российского министерства.

«Стороны подтвердили приверженность закрепленным в Уставе ООН основополагающим принципам международного права, во всей их полноте и взаимосвязи, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дипломаты подтвердили взаимную заинтересованность в координации подходов.

До этого стало известно, что МИД Ирана вызвал посла России Алексея Дедова и выразил ему протест из-за заявления Москвы, сделанного по окончании саммита со странами – членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».