Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер РФ заявил о возвращении населения в Мариуполь

Вице-премьер России Хуснуллин: численность населения Мариуполя достигла 270 тысяч человек

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил во время открытого диалога в Совете Федерации, что люди активно возвращаются в Мариуполь, где численность населения достигла 270 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <…> Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, <…> уже более 270 тыс. населения мы видим», — сказал Хуснуллин.

12 июля вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что посетил Мариуполь и вместе с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным подвел итоги восстановительных работ в городе. По его словам, там восстанавливается и строится множество объектов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях