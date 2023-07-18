Вице-премьер РФ заявил о возвращении населения в Мариуполь

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил во время открытого диалога в Совете Федерации, что люди активно возвращаются в Мариуполь, где численность населения достигла 270 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <…> Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, <…> уже более 270 тыс. населения мы видим», — сказал Хуснуллин.

12 июля вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что посетил Мариуполь и вместе с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным подвел итоги восстановительных работ в городе. По его словам, там восстанавливается и строится множество объектов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.