Стало известно о размолвке между Евросоюзом и Латинской Америкой из-за Украины

Страны Латинской Америки и Евросоюза вступили в полемику в первый же день саммита ЕС-СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна). Об этом сообщает Politico.

«Первый день саммита между ЕС и СЕЛАК был посвящен укреплению межконтинентальных связей. Но возвышенные речи быстро прекратились, когда переговорщики из ЕС попытались убедить страны Латинской Америки осудить Россию за ее войну на Украине», — пишет издание.

Сообщается, что против предложенной Евросоюзом формулировки по Украине выступили Никарагуа и Куба, причем, по данным источников издания в ЕС, они сделали так после звонка из Москвы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕС и Латинская Америка не могут согласовать совместное заявление по Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».