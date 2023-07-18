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Экс-советник Пентагона заявил о существовании Украины только благодаря США

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украины уже не было бы, если бы не деньги США

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Murad Sezer/Reuters

Украинская армия разбита и единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка США, утверждает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу London Real.

По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский «не получил того, что хотел» и теперь он «в ярости», ведь Украина «несет колоссальные потери».

«Если бы не американские деньги, то государства уже бы не было. Мы поддерживаем его жизнеспособность», — подчеркнул эксперт.

Макгрегор отметил, что Зеленский сделал большие ставки на вступлении Украины в НАТО, однако ему пока не удалось добиться этого.

После принятия странами НАТО итогового заявления после саммита в Вильнюсе, Зеленский раскритиковал альянс, поскольку документ не обозначал временных рамок вступления Украины в НАТО.

Как писала газета The Washington Post, поведение Зеленского, подвергшего критике совместное заявление стран-участников НАТО о возможном членстве страны в блоке, вызвало большое недовольство у членов американской делегации на саммите.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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