В ЕС думают, как продолжать помогать Киеву

Европейский Союз в настоящий момент ведет обсуждения касательно создания нового механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского представителя.

«Мы продолжаем обсуждать вопрос увеличения помощи Украине через Европейский фонд мира для поставок военной помощи», — уточнил неназванный чиновник.

По словам собеседника агентства, речь идет не только о разовых пополнениях фонда помощи Киеву, но и предоставлении из бюджета этого фонда для гарантии выполнения обязательств в области безопасности для оказания военной помощи Украине.

Прорабатывается данный вопрос вне зависимости от переговоров по увеличению Европейского фонда мира, обратил внимание европейский политик.

«Наша помощь должна быть предсказуема в долгосрочной перспективе», — добавил он.

До этого стало известно, что Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме «секретно».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.