Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС думают, как продолжать помогать Киеву

РИА Новости: в ЕС хотят создать механизм для военной помощи Украине на постоянной основе

close
100%
Freepik.com

Европейский Союз в настоящий момент ведет обсуждения касательно создания нового механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского представителя.

«Мы продолжаем обсуждать вопрос увеличения помощи Украине через Европейский фонд мира для поставок военной помощи», — уточнил неназванный чиновник.

По словам собеседника агентства, речь идет не только о разовых пополнениях фонда помощи Киеву, но и предоставлении из бюджета этого фонда для гарантии выполнения обязательств в области безопасности для оказания военной помощи Украине.

Прорабатывается данный вопрос вне зависимости от переговоров по увеличению Европейского фонда мира, обратил внимание европейский политик.

«Наша помощь должна быть предсказуема в долгосрочной перспективе», — добавил он.

До этого стало известно, что Болгария впервые передала военную помощь Украине не в режиме «секретно».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях