Политолог объяснил ошибку Эрдогана в ситуации с зерновой сделкой

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv указал на ошибку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношениях с Россией. По словам эксперта, отпустив командиров «Азова» (организация запрещена в России), турецкий лидер пытался навязать Москве очередной торг, но в итоге переиграл самого себя.

«Он [Эрдоган] — человек из восточной сказки, где ценится коварство, разум, хитрость и умение надавить. <...> Но в реальности его тактика провалилась, потому что он поставил Россию в ситуацию, когда даже заговорить вслух о продлении зерновой сделки больше нельзя. Нельзя договариваться с человеком, который так себя ведет», — подчеркнул Перла.

Он добавил, что Эрдогана многие воспринимают, как европейского лидера, но в реальности он ведет политику, как настоящий турок.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее Эрдоган прокомментировал зерновую сделку с РФ.