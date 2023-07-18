Лавров обсудил с главой МИД Турции зерновую сделку

Главы МИД Турции и России, Хакан Фидан и Сергей Лавров, обсудили сложившуюся ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — уточнили в министерстве.

В МИД Турции отметили, что во время беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну.

Также 18 июля в ЕС потребовали возобновить зерновую сделку. Евросоюз пообещал прилагать все усилия для дальнейшей поддержки поставок всех товаров, особенно сельхозпродукции, на мировые рынки по «Коридорам солидарности».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ вернется к зерновой сделке при выполнении договоренностей Москвы. Также пресс-секретарь президента Российской Федерации оценил идею продолжить зерновую сделку без участия России.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).