В Кремле сообщили о подготовке мер по повышению безопасности Крымского моста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге о подготовке мер по повышению безопасности Крымского моста после совершенного на нем повторного теракта.

«Конечно, вырабатываются», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

В ходе пресс-конференции Пескова также спросили, что в Кремле думают по поводу предложений о признании Украины террористическим государством. Представитель Кремля ответил, что ему неизвестно о работе над этой идеей в парламенте и что она требует юридической разработки.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что это был терракт, совершенный украинскими надводными беспилотниками.

В результате произошедшего один из пролетов моста был разрушен, еще один – просел. Погибла семейная пара, их дочь пострадала.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два пролета, пять человек погибли. Позднее в Минобороны Украины признали причастность Киева к подрыву моста.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.