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В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о зерновой сделке

Песков прокомментировал слова Блинкена о бессовестной позиции России по зерновой сделке

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Seth Perlman/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку высказыванию госсекретаря США Энтони Блинкена по ожиданиям Вашингтона от зерновой сделки должны дать дипломаты РФ.

По словам представителя Кремля, в Министерстве иностранных дел России отреагируют на слова Блинкена, утверждавшего, что в США ждут продления соглашения и решение Москвы выйти из соглашения является бессовестным.

Как добавил Песков, Россия выполняла свои обязательства и несколько раз продлевала зерновую сделку.

Так, пресс-секретарь президента РФ назвал бессовестной позицию европейских государств, не выполнивших обязательства по зерновой сделке.

«Слово «бессовестный» абсолютно применимо для европейских стран», — обратил внимание Песков.

До этого МИД РФ сообщил, что зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля. Возобновлен режим временно опасного района, который будет сохраняться в северо-западной акватории Черного моря.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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