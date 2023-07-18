Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал главного выгодоприобретателя зерновой сделки

Политолог Перла: Турция является главным выгодоприобретателем зерновой сделки

close
100%
Shutterstock

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv назвал главных выгодоприобретателей зерновой сделки. По его словам, нельзя сказать, что Россия в чистом выигрыше от разрыва соглашения, поскольку оно позволяло контролировать поставки оружия на Украину морским путем.

»Турция старалась, чтобы действительно морским путем оружие на Украину не поставлялось. Турция, кстати говоря, самый главный выгодоприобретатель зерновой сделки, потому что Турция за сопровождение этих судов и за свою роль хаба получала вполне реальные деньги, которых вполне реально сейчас лишилась», — продолжил Перла.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что Турция, как торговый партнер России, лишилась дополнительного дохода, Москве разрыв зерновой сделки выгоден, поскольку из-за отсутствия зернового экспорта у Украины больше нет собственных средств. При этом, по его словам, Запад поддерживает Киев из последних сил.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее в Oxfam заявили, что зерновая сделка не решает проблемы голода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях