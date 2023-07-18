Политолог назвал главного выгодоприобретателя зерновой сделки

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv назвал главных выгодоприобретателей зерновой сделки. По его словам, нельзя сказать, что Россия в чистом выигрыше от разрыва соглашения, поскольку оно позволяло контролировать поставки оружия на Украину морским путем.

»Турция старалась, чтобы действительно морским путем оружие на Украину не поставлялось. Турция, кстати говоря, самый главный выгодоприобретатель зерновой сделки, потому что Турция за сопровождение этих судов и за свою роль хаба получала вполне реальные деньги, которых вполне реально сейчас лишилась», — продолжил Перла.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что Турция, как торговый партнер России, лишилась дополнительного дохода, Москве разрыв зерновой сделки выгоден, поскольку из-за отсутствия зернового экспорта у Украины больше нет собственных средств. При этом, по его словам, Запад поддерживает Киев из последних сил.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может вернуться к соглашению лишь в том случае, если касающаяся ее часть будет выполнена.

Ранее в Oxfam заявили, что зерновая сделка не решает проблемы голода.