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В МИД России рассказали об изменившимся отношении к Зеленскому на Западе

Захарова считает, что Зеленский стал «токсичен» для Запада

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Белый дом сейчас ведет водораздел между своими поставками вооружений Киеву, в связи с чем отношение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на Западе меняется. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

«Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, все очередная манипуляция», — подчеркнула Захарова.

Как отметила представитель российского МИДа, сейчас »Зеленский стал для Запада токсичен».

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал Зеленского ответственным за теракт на Крымском мосту.

Ночью 17 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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