Опубликованный в Politico обозреватель Джейми Деттмер предупредил о возможном давлении со стороны Запада на Украину для заключения мирного соглашения из-за постоянных требований оружия и помощи со стороны президента Владимира Зеленского. Журналист отметил, что Зеленский недостаточно понимает общественное мнение в Западной и Южной Европе, где люди и предприятия беспокоятся о том, как справиться с ухудшением экономической ситуации.

Деттмер считает, что расхождение между высказываниями и действиями европейских политиков вызывает беспокойство у украинских чиновников и усиливает их страх перед возможностью того, что Запад в конечном итоге попытается «навязать» Украине мирные переговоры. Он также добавил, что в свете затруднений в контрнаступлении украинцы опасаются, что Запад потеряет терпение и придет к выводу, что полная победа Киева невозможна.

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но украинское законодательство ввело запрет на такие переговоры. В то же время, Запад призывает Россию к участию в мирном процессе, не обращая особого внимания на заявления украинских властей.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.