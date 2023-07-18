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Британия отрицает причастность к атаке на Крымский мост

Reuters: Британия отвергает обвинения России в причастности к атаке на Крымский мост 17 июля

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Согласно информации агентства Reuters, Великобритания отвергает обвинения, выдвинутые Россией, о причастности британских спецслужб к атаке на Крымский мост. Представитель британского МИД заявил, что эти обвинения являются необоснованной спекуляцией и не требуют дальнейших комментариев.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в понедельник в 3 часа утра Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Автомобильная часть моста была повреждена, два взрослых погибли, один ребенок пострадал. Власти Крыма и Кубани призывают жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через другие регионы. Следственный комитет РФ, в рамках уголовного расследования, устанавливает лиц, причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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