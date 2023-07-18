Россия заявила о несогласии с приглашением на заседание СБ ООН восьми стран ЕС и НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о несогласии России с тем, что Великобритания единолично пригласила на заседание Совета Безопасности ООН по Украине восемь стран ЕС и НАТО, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул принципиальное несогласие с единоличным решением председательствующей Великобритании предоставить возможность выступить на заседании СБ ООН представителям восьми государств — членам ЕС и НАТО и их ближайшим союзникам, а также представителю самого ЕС. Как подчеркнул Полянский, подобное решение нарушает правило 37, в соответствии с которым, в заседании по Украине должно участвовать не более трех стран.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена провести расследование, связанное с провокацией, произошедшей в украинской Буче.

Поясняя ситуацию, дипломат отметил, что в прошлом году, после вывода российских войск из Киева в рамках мирных договоренностей, была организована провокация в Буче, пригороде Киева. Полянский отметил, что многие эксперты полагают, что британские спецслужбы сыграли прямую роль в организации этой провокации. Однако окончательное заключение будет сделано после объективного расследования, которое РФ обязательно проведет.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.