Посол России Антонов назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты показали свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста. Его слова передает РИА Новости.

«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности США к преступлениям Киева», — указал дипломат.

Он также выразил уверенность, что руководство Украины «получит по заслугам».

По мнению Антонова, заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Киев сам выбирает для себя метод ведения боевых действий, уже не первый случай оправдания терактов против РФ.

«Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту», — подытожил посол.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Посол России в США заявил о целях НАТО на рубежах РФ.