Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол России Антонов назвал США причастными к теракту Киева на Крымском мосту

Посол России Антонов: США показывают причастность к терактам Киева

close
100%
Wong Maye-E/AP

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты показали свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста. Его слова передает РИА Новости.

«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности США к преступлениям Киева», — указал дипломат.

Он также выразил уверенность, что руководство Украины «получит по заслугам».

По мнению Антонова, заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Киев сам выбирает для себя метод ведения боевых действий, уже не первый случай оправдания терактов против РФ.

«Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту», — подытожил посол.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Посол России в США заявил о целях НАТО на рубежах РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях