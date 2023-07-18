Россия проведет расследование провокации в Буче

Россия намерена провести расследование, связанное с провокацией, произошедшей в украинской Буче. Об этом заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Поясняя ситуацию, дипломат отметил, что в прошлом году, после вывода российских войск из Киева в рамках мирных договоренностей, была организована провокация в Буче, пригороде Киева. Полянский отметил, что многие эксперты полагают, что британские спецслужбы сыграли прямую роль в организации этой провокации. Однако окончательное заключение будет сделано после объективного расследования, которое РФ обязательно проведет.

При этом Полянский напомнил, что в апреле прошлого года британское председательство в Совете Безопасности не позволило провести запрошенное РФ внеочередное заседание СБ ООН «в связи с этой провокацией», используя недобросовестные процедурные маневры.

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