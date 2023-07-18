Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия проведет расследование провокации в Буче

Полянский сообщил, что Россия обязательно проведет расследование провокации в Буче

close
100%
Serhii Nuzhnenko/AP

Россия намерена провести расследование, связанное с провокацией, произошедшей в украинской Буче. Об этом заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН, на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом пишет ТАСС.

Поясняя ситуацию, дипломат отметил, что в прошлом году, после вывода российских войск из Киева в рамках мирных договоренностей, была организована провокация в Буче, пригороде Киева. Полянский отметил, что многие эксперты полагают, что британские спецслужбы сыграли прямую роль в организации этой провокации. Однако окончательное заключение будет сделано после объективного расследования, которое РФ обязательно проведет.

При этом Полянский напомнил, что в апреле прошлого года британское председательство в Совете Безопасности не позволило провести запрошенное РФ внеочередное заседание СБ ООН «в связи с этой провокацией», используя недобросовестные процедурные маневры.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях